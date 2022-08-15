Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.



Konyaspor'un stadındaki zemin sorunu nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, taraftarlarla gerginlik yaşadı. Genç teknik adam, devre arası düdüğünün ardından soyunma odasına giderken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Bunun ardından Belözoğlu, kendisine tepki gösteren taraftarları güvenlik güçlerine şikayet etti.



Bu sonucun ardından Başakşehir 4 puana yükseldi. Konyaspor ise puanını 2 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor İstanbulspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Bytyqi, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.



36. dakikada Medipol Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Münir Chouiar, Szysz'a pas verdi. Szysz'ın yerden vuruşunda top kalecinin solundan dışarı çıktı.



44. dakikada yeşil-beyazlı takımının atağında ceza sahasında topla buluşan Guilherme, penaltı noktası yakınlarındaki Soner Dikmen'e pas verdi. Müsait pozisyondaki Dikmen'in vuruşunu kaleci Volkan Babacan çıkardı.



Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada hızlı gelişen Arabam.com Konyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.



83. dakikada Medipol Başakşehir atağında Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasına iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.



87. dakikada Arabam.com Konyaspor gole çok yaklaştı. Lima'nın kaleciye geri pasında Rahmanovic araya girdi. Rahmanovic, defansın müdahalesiyle düzgün vuruş yapamayınca top kale direğinin yanından dışarı çıktı.



Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Stat: Eskişehir Yeni Stadyumu



Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür Ertem



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Uğurcan Yazğılı), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 58 Amilton), Rahmanovic (Dk. 88 Pavicic), Bytyqi (Dk. 88 Muriç), Muhammet Demir (Dk. 58 Cikalleshi)



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Deniz Türüç, Duarte, Epureanu (Dk. 54 Biglia), Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Berkay Özcan), Ndayishimiye, Aleksic (Dk. 65 Ömer Ali Şahiner), Münir Chouiar (Dk. 54 Serdar Gürler) Szysz (Dk. 88 Okaka)



Sarı kartlar : Dk. 58 Calvo (Arabam.com Konyaspor) Dk. 62 Mahmut Tekdemir, Dk. 73 Biglia ve Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ