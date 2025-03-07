Avrupa devleri Ederson'un peşinde!

Liverpool ve Manchester United, Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson için Manchester City ile rekabete girmeyi planlıyor.



Serie A'da gösterdiği performansla dikkat çeken Ederson, uzun süredir Man City'nin radarında ve kulübün ilgisi şimdilik en ileri düzeyde bulunuyor.



Ancak, CaughtOffside'a göre, hem Liverpool hem de Manchester United son haftalarda Ederson'un durumu hakkında bilgi almak için temaslarda bulundu.



60 MİLYON EURO TALEP EDİLECEK



Her iki kulüp de yaz transfer dönemi için orta saha takviyesi yapmayı planlıyor ve Ederson'un fiyatının yaklaşık 60 milyon euro civarında olacağı belirtiliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Atalanta formasıyla 39 maça çıkan Ederzon, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.



