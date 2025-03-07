Avrupa devleri Ederson'un peşinde!

Liverpool ve Manchester United, Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson için Manchester City ile transfer yarışına girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Avrupa devleri Ederson'un peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 14:00

Liverpool ve Manchester United, Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson için Manchester City ile rekabete girmeyi planlıyor. 

Serie A'da gösterdiği performansla dikkat çeken Ederson, uzun süredir Man City'nin radarında ve kulübün ilgisi şimdilik en ileri düzeyde bulunuyor.

Ancak, CaughtOffside'a göre, hem Liverpool hem de Manchester United son haftalarda Ederson'un durumu hakkında bilgi almak için temaslarda bulundu. 

60 MİLYON EURO TALEP EDİLECEK

Her iki kulüp de yaz transfer dönemi için orta saha takviyesi yapmayı planlıyor ve Ederson'un fiyatının yaklaşık 60 milyon euro civarında olacağı belirtiliyor. 

PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla 39 maça çıkan Ederzon, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery