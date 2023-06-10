Avrupa Altın Ligi'nde Efeler Romanya'yı devirdi

CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi'nde Efeler Romanya'yı devirmeyi başardı.



Grupta puanını 8'e yükselterek liderliğini sürdüren Türkiye, grupta kalan iki karşılaşmasını da Ankara'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynayacak.



Milliler, 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Portekiz'i, 17 Haziran Cumartesi günü ise saat 17.00'de Danimarka'yı konuk edecek.

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