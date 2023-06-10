Avrupa Altın Ligi'nde Efeler Romanya'yı devirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Romanya'yı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Altın Ligi'nde Efeler Romanya'yı devirdi
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10 Haziran 2023 22:02
CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi'nde Efeler Romanya'yı devirmeyi başardı. 

Grupta puanını 8'e yükselterek liderliğini sürdüren Türkiye, grupta kalan iki karşılaşmasını da Ankara'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynayacak.

Milliler, 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Portekiz'i, 17 Haziran Cumartesi günü ise saat 17.00'de Danimarka'yı konuk edecek.
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