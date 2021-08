Avcı: 'Trabzonspor seyircisi de mutlu olmuştur'

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Malmö maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Takım olarak bazı eksikleri olduğunu ancak doğru yolda olduklarını herkese kanıtlayacaklarını söyleyen Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:



"UFAK DETAYLAR VAR"



"Takım savunmasıyla ilgili ufak detaylar var, onları da halledeceğiz. Zaten bununla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Gelen oyuncularla beraber rekabeti daha da arttıracağız. Bunun sürelerini de arttıracağız. Ama ben bugün herkesten çok memnunum."



"TRABZONSPOR SEYİRCİSİ DE MUTLU OLMUŞTUR"



"Çok iyi yoldayız. Bunun mesajını takımımız bugün verdi. Özellikle 45'le 60 arası, her şeyiyle çok iyiydi çocuklar. Bugün Trabzonspor seyircisi de mutlu olmuştur. Ben oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Biz hakikaten iyi şeyler yapacağız."



"İLK RESMİ MÜSABAKAMIZ"



"Cebimize koyacağımız birçok şey var. İlk resmi müsabakamız. Birçok pozisyon, duran top, topla oynama Dokunamadıklarımız, direkten dönenler Rakibimiz son dakikalarda gol attı."



"BAKASETAS ÜZÜLMESİN"



"Bugün her şeyi yaptı, Bakasetas üzülmesin. Final pası attı. Her şeyi yaptı. Ama bunlar var tabii futbolun içinde"



TÜM RAKİPLERE MESAJ



"Biz takım olarak çok iyi yoldayız, bugün bunun mesajını verdik. 4 pozisyon, 4 geçiş, 3 gol... Bu her zaman olmayacak bir şey."