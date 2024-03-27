Attila Gökçe'den F.Bahçe yorumu: 'G.Saray kabul etmez'

Attila Gökçe, Milliyet'te Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Gökçe, böyle bir kararını kimse tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.
Attila Gökçe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde;
"2 Nisan'da genel kurul toplanacak. Fenerbahçeli üyeler başkana çekilme yetkisi vermeyi tartışacak. Diyelim ki Başkan yetkiyi aldı ve takımın ligden düşme sürecini başlattı. Tartışılamayacak durumlar ortaya çıkabilir: En yakın rakibi Galatasaray dahil, hiçbir kulüp "Fenerbahçesiz lig"i kabul etmez. İnanılmaz endüstriyel kayıplar olur: Yayıncı kuruluş mücbir sebeplere dayanarak belirlenen yayın ücretinde önemli oranda kesintiler yapabilir. Tüm kulüplerde sponsor gelirleri düşer. Maç günü gelirleri, Tv'de reklam kuşakları zayıflar. En önemlisi böyle bir lig kimseye heyecan vermez. Fenerbahçe için zor bir karar bu. Rakipleri (ve paydaşları) için daha da zor. O nedenle oyunu hep birlikte durdurup akıl çizgisine çekilmekte yarar var."
Gökçe, böyle bir kararını kimse tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.
Attila Gökçe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde;
"2 Nisan'da genel kurul toplanacak. Fenerbahçeli üyeler başkana çekilme yetkisi vermeyi tartışacak. Diyelim ki Başkan yetkiyi aldı ve takımın ligden düşme sürecini başlattı. Tartışılamayacak durumlar ortaya çıkabilir: En yakın rakibi Galatasaray dahil, hiçbir kulüp "Fenerbahçesiz lig"i kabul etmez. İnanılmaz endüstriyel kayıplar olur: Yayıncı kuruluş mücbir sebeplere dayanarak belirlenen yayın ücretinde önemli oranda kesintiler yapabilir. Tüm kulüplerde sponsor gelirleri düşer. Maç günü gelirleri, Tv'de reklam kuşakları zayıflar. En önemlisi böyle bir lig kimseye heyecan vermez. Fenerbahçe için zor bir karar bu. Rakipleri (ve paydaşları) için daha da zor. O nedenle oyunu hep birlikte durdurup akıl çizgisine çekilmekte yarar var."