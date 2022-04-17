İspanya La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid ile Espanyol karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico 2-1 kazandı.



Atletico Madric, 52. dakikada Yannick Carrasco'nun golüyle öne geçti. 71. dakikada Geoffrey Kondogbia ikinci sarı kartını görerek Atletico Madrid'i 10 kişi bıraktı.



Espanyol, 74. dakikada Raul de Tomas eşitlik golünü attı. 90+8. dakikada Raul de Tomas'ın eline çarpan top sonrası VAR uyarısıyla penaltı kararı verildi. +10'da Yannick Carrasco topu filelere gönderdi.



Atletico Madrid, puanını 60 yaptı. Espanyol ise 39 puanda kaldı.



Atletico Madrid, gelecek hafta Granada'yı konuk edecek. Espanyol ise sahasında Vallecano'yu ağırlayacak.





İLGİLİ VİDEO