Atınç Nukan, Göztepe'de kaldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu Atınç Nukan'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, takımda 2 sezondur forma giyen Atınç Nukan'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Atınç'a Göztepe formasıyla nice başarılar dilendi.



Atınç Nukan'ın maç görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Atınç Nukan şunları kaydetti:



"İki sezon önce attığım imza ile başladığım serüvenimde bugün yeni bir sayfa açıyorum. Şanlı Göztepe formasını giydiğim her gün burada olmanın değerini bilerek çalıştım ve burada olmaktan keyif aldım. Şimdi ise yeni başarılar, yeni mücadeleler için savaşma vakti. Yaşayacağım başarıları taraftarımızla kutlayacağımız günleri iple çekiyorum. Son olarak da kulüp başkanımız Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum."



2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekipte mücadele eden Atınç Nukan, sarı-kırmızılı formayla 32 lig ve 4 kupa maçında 3 gol kaydetti.







