Atılay Canel: 'Hakemler maçı tek taraflı yönetti'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçta hakemlerin taraflı maç yönettiğini öne sürdü.



Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birinci dakikadan 97. dakikaya kadar tek taraflı bir maç yönetildi. Bunun böyle olacağına biliyorduk çünkü geçen sene de 2 tane maçımızı da aynı şekilde oynadık. Ama VAR'daki hakemlerimizin 2 tane penaltımızı vermeyeceğini kestiremedik." ifadelerini kullandı.



Yedikleri golden önce kendilerinin atmaları gereken faulü rakibin attığını belirten Canel, "Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Karagümrük takımı nedense deneme tahtası gibi. İlk yarı 3 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda da net pozisyonlarımız vardı. Son dakikada boş kaleye atamadığımız bir pozisyon da var." şeklinde konuştu.



Canel, rakip teknik direktörün "Karagümrük'e 1 puan hediye ettik" sözüne, "Galibiyet bizim hakkımızdı diye düşünüyorum. Rakibe 2 puan hediye ettik. Galibiyet bizim hakkımızdı. Çünkü pozisyona giren gollük pozisyonlara giren bizdik." şeklinde cevap verdi.



