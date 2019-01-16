  •  
    Polonya'dan G.Saray'a FLAŞ bir transfer cevabı
  •  
    Beşiktaş'ın son gözdesi transfer kararı duyurdu
  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi
  •  
    Gökhan Töre için yeni gelişme! Af mı geliyor?
  •  
    Başakşehir'de flaş karar resmen açıklandı; Avcı...

Atiker Konyaspor Erzurumspor'a tek eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Atiker Konyaspor Erzurumspor'a tek eksikle çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 17:32
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay ve Uğur Demirok ise takımdan ayrı çalıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için