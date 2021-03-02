Atiba Hutchinson: "Savaştık, karakter gösterdik"

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Atiba Hutchinson: 'Savaştık, karakter gösterdik'
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02 Mart 2021 21:20
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta tek golü atan Atiba Hutchinson, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Atiba, "Performansımızdan ötürü mutluyum. Kontrol bizdeydi. 3 puan için geldik, zor olacağını biliyorduk. Savaştık. Futbol oynadık. Karakter gösterdik. İyi savunma yaptık. Fazla şans vermedik. Gol yemedik. Gol yememeye devam ediyoruz. 3 puanla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Kaleci Utku Yuvakuran için görüşleri sorulan tecrübeli futbolcu, "Çok iyi bir insan Utku. Takım için önemli bir futbolcu. Bugünkü şansını iyi değerlendirdi. İyi kurtarışlar yaptı. Bizi oyunda tuttu. Kalecilerimizden bunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



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