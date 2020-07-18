İtalya Ligi Serie A'da 34. hafta karşılaşmasında Verona, Atalanta'yı konuk etti.



Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Atalanta, 50. dakikada Duvan Zapata ile 1-0 öne geçti. Verona 59. dakikada Pessina ile 1-1'lik eşitliği sağladı ve mücadele bu skorla sona erdi.



Son 3 maçta 2. kez berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Atalanta, 3. sırada yer aldı. 5 maçtır galibiyet alamayan Verona ise 45 puanla 9. sırada yer buldu.



Atalanta, gelecek hafta Bologna'yı konuk edecek. Verona ise Torino deplasmanına gidecek.



