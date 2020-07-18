Atalanta'dan Verona'da sürpriz kayıp!

İtalya Ligi Serie A'da 34. hafta mücadelesinde Atalanta, deplasmanda Verona ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Atalanta'dan Verona'da sürpriz kayıp!
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18 Temmuz 2020 20:06
İtalya Ligi Serie A'da 34. hafta karşılaşmasında Verona, Atalanta'yı konuk etti.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Atalanta, 50. dakikada Duvan Zapata ile 1-0 öne geçti. Verona 59. dakikada Pessina ile 1-1'lik eşitliği sağladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Son 3 maçta 2. kez berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Atalanta, 3. sırada yer aldı. 5 maçtır galibiyet alamayan Verona ise 45 puanla 9. sırada yer buldu.

Atalanta, gelecek hafta Bologna'yı konuk edecek. Verona ise Torino deplasmanına gidecek.



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