Atalanta deplasmanda mağlup oldu!

İtalya Serie A'nın 2.haftasında Atalanta deplasmanda Frosinone'ye 2-1'lik skorla kaybetti.

, Fotoğraf; Imago
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Atalanta deplasmanda mağlup oldu!
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26 Ağustos 2023 21:38
İtalya Serie A'nın 2.haftasında Atalanta deplasmanda Frosinone'ye 2-1 mağlup oldu.

Frosinone'ya galibiyeti getiren golleri 5.dakikada Abdoulrahmane Harroui ve 24.dakikada Ilario Monterisi kaydetti.

Atalanta'nın tek golü ise 56.dakikada Duvan Zapata'dan geldi.

Atalanta gelecek hafta sahasında Monza'yı konuk edecek.

Frosinone ise Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.




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