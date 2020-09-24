Atakaş Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Atakaş Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
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24 Eylül 2020 18:36
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.



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