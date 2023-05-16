Asensio'nun isteği: evinde kalmak

2016'dan beri Real Madrid'de top koşturan Marco Asensio sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen takımda kalmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Asensio'nun isteği: evinde kalmak
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16 Mayıs 2023 11:26
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 11:45
Real Madrid'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Marco Asensio, kulübünde mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söyledi.

27 yaşındaki Marco Asensio, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor. İki sezondur sakatlıklarla boğuşan İspanyol futbolcu, bu sezon gösterdiği performans ve attığı kritik gollerle dikkat çekti.

TALİPLİSİ ÇOK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Asensio için hem İngiltere'den hem de İtalya'dan yoğun ilgi olduğu İspanya'da manşetlere taşındı. Ancak Asensio'nun, Real Madrid'de yoluna devam etmek istediği ortaya çıktı.

12 GOL 8 ASİST

Bu sezon çıktığı 46 maçın sadece 17'sinde ilk 11'de başlayan Asensio, 12 gol ve 8 asistlik katkı sağladı

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