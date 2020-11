Artest, Bulls'da oynarken, Best Buy'da ek işe girmesini konuştu!

Eski NBA yıldızı Metta Santifold-Artest, Chicago Bulls için oynarken Best Buy'da çalışması ile ilgili konuştu.



Metta, Los Angeles Lakers'ın 2010 NBA şampiyonluğu takımının ayrılmaz bir parçası olmadan önce, 1999 NBA Draftında 16'ıncı sıradan Bulls tarafından seçilen hevesli bir çaylaktı.



Üç sezondan daha az bir süre Bulls'un bir parçası olmasına ve ardından Indiana Pacers'a takas olmasına rağmen, Metta'nın NBA kariyerinin yanında başka bir işi daha bulunuyordu.



Bulls ile 12 sayı, 4.3 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalayarak, 2000 yılında çaylak ikinci beşine seçilen Metta, bir elektronik eşya perakende zinciri olan Best Buy'ın Circuit City'deki şubesinde çalışan indiriminden faydalanmak için bir iş başvurusunda bulunmuştu.



"All the Smoke" podcast'inde eski NBA oyuncusu Matt Barnes, "Senin Draft olup Bulls için oynadığında, Best Buy'da ek bir işte çalıştığına dair bir hikaye duymuştum..." şeklinde konuşurken, Metta, "Circuit City'de!" diyerek sözünü kesti.



Barnes, "Bu gerçek miydi?" diye sorduğunda, Metta, "Gerçekti" diye yanıt verdi.



Barnes, "Elektronik eşyalarda indirim almak istediğin için miydi?" diye sorduğunda, Metta, "Dürüst olmak gerekirse, sadece beladan uzak durmaya çalışıyordum." şeklinde itirafta bulundu.



Bununla birlikte Metta, ister stereo ister televizyon olsun, istediği her şeyi alabilmesinin bu durumu daha da iyi hale getirdiği konusunda hemfikirdi.