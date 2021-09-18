İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Burnley ile Arsenal karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada frikikten Martin Ödegaard attı.



Lige ilk 3 maçını kaybederek başlayan Arsenal, üst üste ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Burnley ise 5. maçında 4. kez yenilerek 1 puanda kaldı.



Arsenal, bir sonraki maçında Tottenham'ı konuk edecek. Burnley ise Leicester deplasmanına gidecek.



