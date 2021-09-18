Arsenal, Odegaard ile seriye bağladı!

Arsenal, Burnley'i Martin Ödegaard'ın frikik golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Arsenal, Odegaard ile seriye bağladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2021 18:56
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Burnley ile Arsenal karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada frikikten Martin Ödegaard attı.

Lige ilk 3 maçını kaybederek başlayan Arsenal, üst üste ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Burnley ise 5. maçında 4. kez yenilerek 1 puanda kaldı.

Arsenal, bir sonraki maçında Tottenham'ı konuk edecek. Burnley ise Leicester deplasmanına gidecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.