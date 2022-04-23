İngiltere Premier Lig'de Arsenal, kendi sahasında Manchester United'ı ağırladı. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.



GOL VE DESTEK



Arsenal, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Nuno Tavares ile öne geçti, 1-0. 7. dakikada, Arsenal taraftarları, bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo'ya alkışlarla destek verdi.



RONALDO'DAN 100. GOL



Londra ekibi, 32. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı, 2-0. Bebeğini kaybetmesinin ardından Liverpool maçında oynamayan ve bu maçla sahalara dönen Ronaldo, 34. dakikada Saka'nın golüne karşılık verdi, 2-1. Tecrübeli yıldız, bu golüyle Premier Lig'deki gol sayısını 100'e çıkardı.



RONALDO'DAN YENİ BİR REKOR



Premier Lig'de 100. golünü Arsenal ağlarına atan Ronaldo, bu golle yeni bir rekor kırdı. Portekizli yıldız, La Liga ve Premier Lig'de 100 gol atan ilk futbolcu oldu.



Arsenal, ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.



FERNANDES PENALTIYI ATAMADI



İkinci devrede Manchester United, 57. dakikada Bruno Fernandes ile skoru eşitleme fırsatını kullanamadı. Portekizli yıldızın kullandığı penaltı vuruşu direkten oyun alanı dışına çıktı.



Arsenal, 70. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Granit Xhaka'nın uzak mesafeden attığı şut ağlarla buluştu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Geçen hafta Chelsea'yi 4-2 mağlup eden Arsenal, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 60'a yükseltti. Geçen hafta Liverpool'a 4-0 kaybeden Manchester United ise arka arkaya ikinci kez kaybetti ve 54 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, West Ham United deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Chelsea'yi konuk edecek.





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