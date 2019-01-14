''Arnautovic'in gitmek istediğini herkes biliyor''

Çin'den çok ciddi bir teklif alan'in geleceğiyle ilgili takım arkadaşı'dan önemli bir itiraf geldi.Michail Antonio, Arnautovic'i kendileri için çok önemli ve yeri doldurulması zor bir isim olarak gösterirken, Avusturyalı ismi ayrılmak istediğini de dile getirdi.Golcü oyuncunun takım arkadaşı Antonio Arnautovic içinifadelerini kullandı.Onun yerini doldurmanın da kendilerie için bir problem olduğunu söyleyen Michail Antoniodedi.