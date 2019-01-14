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''Arnautovic'in gitmek istediğini herkes biliyor''

Çin'den teklif alan Marko Arnautovic'in geleceğiyle ilgili takım arkadaşı Michail Antonio'dan önemli bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Arnautovic'in gitmek istediğini herkes biliyor''
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14 Ocak 2019 03:19
Çin'den çok ciddi bir teklif alan Marko Arnautovic'in geleceğiyle ilgili takım arkadaşı Michail Antonio'dan önemli bir itiraf geldi.

Michail Antonio, Arnautovic'i kendileri için çok önemli ve yeri doldurulması zor bir isim olarak gösterirken, Avusturyalı ismi ayrılmak istediğini de dile getirdi.

Golcü oyuncunun takım arkadaşı Antonio Arnautovic için ''Arnautovic'in Çin'e gitmek istediğini hepimiz biliyoruz. Kulüp için çok önemli bir oyuncu, üst düzey bir golcü. Bizim için çok önemli ama gitmek istiyor'' ifadelerini kullandı.

Onun yerini doldurmanın da kendilerie için bir problem olduğunu söyleyen Michail Antonio ''O giderse kimi alacağız? Bu bizim için büyük bir problem'' dedi.



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