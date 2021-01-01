Armstrong: "Zion'ı Shaq'la kıyaslayamazsınız!"

Eski NBA oyuncusu BJ Armstrong, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson ile NBA efsanesi Shaquille O'Neal arasında hiçbir karşılaştırma olamayacağını söyledi.



Geçmişte ligdeki bazı koçların ve oyuncuların, Zion'ın ligin "yeni Shaq'ı" olacağına dair ifadelerine rağmen, eski Chicago Bulls guardı Armstrong böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.



Armstrong, Sky Sports'un "Heat Check" programında Zion ve Shaq arasındaki karşılaştırmalarından şu şekilde bahsetti:



"Shaquille O'Neal'dan bahsediyorsun, değil mi? Bildiğimiz Shaq Diesel'dan? Zion, tarihsel rakamlar ortaya koyuyor. İstatistiklere bakarsınız, maç başına yaklaşık 27 sayı ortalaması yakalıyor ve bunu yüzde 61'lik bir şut isabetiyle yapıyor. NBA tarihinde kimse bunu yapmamıştı, özellikle de onun yaşında.



Ama modern NBA'de hiç kimse, Shaquille O'Neal'ın etkisine sahip değildi. Bu ligde hiç kimse, dominant bir fiziksel güç olarak o tür bir etkiye sahip olmamıştı."



"ZION, SAVUNMADA DOMİNANT DEĞİL!"



Armstrong daha sonra Shaq ve Williamson arasındaki temel farkı şöyle açıkladı:



"Zion hücum tarafında iyi rakamlar ortaya koyuyor, ancak savunma tarafında ve çember koruyuculuğunda oyunu domine eden birisi değil.



Bunu söylemek istedim, çünkü zamanında Shaq'a karşı oynadığımı biliyorsunuz. Kendisi muhtemelen Wilt Chamberlain'dan beri hiç benzerini görmediğimiz bir güçtü."



