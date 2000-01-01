Arenas, "Rose vs. Westbrook" karşılaştırmasını yorumladı

Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, en iyi dönemindeki Derrick Rose ile en iyi dönemindeki Russell Westbrook'u karşılaştırdı.



Arenas, uzun bir Instagram canlı yayınında Quentin Richardson ve Darius Marius'a katıldı ve ilginç bir soru hakkında oldukça müthiş bir tartışma başlattılar: "Kim daha iyi, Rose mu, Westbrook mu?"



Arenas, soruya nasıl yaklaşacağını çözmek için birkaç saniye ayırmak zorunda kaldı. Bu durum, böylece zor bir karşılaştırma için net bir cevap vermenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.



Arenas'ın açıklamaları şöyleydi:



"Bu durum biraz komik, çünkü şu anda neredeyse aynı yaştalar. Biri çok iyi oynadığında 21, 22 yaşındaydı, ve onu 30 yaşındaki Westbrook'la karşılaştırmak hiç adil değil, çünkü zaman geçtikçe daha iyi olursunuz, yani bu ikisini hesaplamak zor.



"İkisi de arada sırada heyecan verici. Rose'un potansiyeline ulaştığını sanmıyorum. Ama ikisinin vücutlarını ve motorlarını karşılaştırırsanız, Westbrook'un motoru onu hep yenecektir."



"Şunu da unutmamak lazım, D-Rose neredeyse beş yıl sakattı, onu ciddi anlamda kariyeri olan birine karşı tutmak çok zor, çünkü adil olmaz. Tek baktığımız şey rakamlar. Onun rakamlarına bakınca ve 'Tamam, 9 bin sayıya karşı, 20 bin sayı. Kimin kariyeri daha iyi?' deyince, tabii ki Russ daha iyi. Ama dediğim şu, yaşlarına geri dönerseniz, ve hangisinin daha dominant olduğuna bakarsanız, sakatlanmadan önce, tabii ki D-Rose'du."



