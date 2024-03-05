NBA'in eski yıldızlarından Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Los Angeles'ta heykelinin dikilmesini "hak etmediğini" söyledi.



Gelecek sezon Lakers'taki yedinci sezonuna girecek olan LeBron, takımla şimdiye dek bir şampiyonluk ve Finaller MVP'si ödülü kazanmış olsa da, istikrarsız bir profil çizmişti.



Sonuç olarak Arenas, LeBron'un bir Lakers oyuncusu olarak Crypto.com Arena dışında kendisi için bir heykel inşa edilecek kadar başarılı olduğunu düşünmediğini belirtti:



"Kariyeri şu anda sona ermiş olsa, hayır. Lakers formasıyla yeteri kadar başarı kazanamadı. Kendilerinin en yakın zamanda diktiği heykel, sekiz yılda üç yüzük kazanan Shaq'in (Shaquille O'Neal) heykeliydi. LeBron'u altı sene, 8000 sayı, bir şampiyonluk ve altı All-Star ile onun önüne koymak zor olacaktır. Bunlar Los Angeles'ta bir heykel için yeterli değil."



LeBron, Lakers'ta geçirdiği beş buçuk yılda 27.0 sayı, 7.9 ribaund ve 7.9 asist ortalamaları yakalamış ve birçok tarihi başarıya imza atmıştı. Bunların en önemlileri ise Kareem Abdul-Jabbar'ın tüm zamanların sayı rekorunu kırarak zirveye oturması ve yakın zamanda NBA tarihinde 40 bin sayıya ulaşan ilk ve tek oyuncu olmasıydı.





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