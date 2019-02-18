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Arda Turan'dan örnek hareket!

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçında Arda Turan, fair-play'e uygun bir hareket yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Arda Turan'dan örnek hareket!
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18 Şubat 2019 20:24
Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 19. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Arda Turan ve Nazım Sangare arasında yaşanan pozisyonda hakem Mete Kalkavan, taç atışını Başakşehir'e verdi.

Kararın ardından Sangare, hakeme tepki gösterirken Arda Turan, Mete Kalkavan'a ''Hocam, benden çıktı'' dedi.

KARAR DEĞİŞMEDİ, TOPU BİLEREK AUTA ATTI

Buna rağmen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. Arda Turan, taç atışını doğrudan auta gönderdi ve topun Antalyaspor'a geçmesini sağladı.

Öte yandan hakeme itirazda bulunan Nazım Sangare, Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.



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