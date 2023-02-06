Arda Turan'dan depremzedeler için yardım çağrısı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem yıkıma yol açtı. Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan, depremzedeler için yardım çağrısı yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'dan depremzedeler için yardım çağrısı
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06 Şubat 2023 13:30
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem büyük bir yıkıma yol açtı.

Çevredeki 10 ilden hissedilen depremde birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım ile yardım çağrısında bulundu.

Arda Turan'ın paylaşımı

Arda Turan, "Türkiye dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. '4. seviye' alarm durumu, uluslararası yardım çağrısını kapsamaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde olup bu mesajı okuyanlar... Ülkemdeki depremde enkaz altında kalmış insanlarımızın kurtarılmak için yardımınıza ihtiyacı var" dedi.

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