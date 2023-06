Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Genç teknik adam, oyuncuları için, "Onlar iyi oyuncular, çok önemli oyuncular. Çok önemli kariyerler. Amaç birlik ve beraberlik yaratmaktı. Ama her şeyden önce futbolun gerekliliklerini en ince ayrıntısına kadar çalışıp sonradan motivasyon ve birleşmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de çok iyi mücadele verdiler. Benim takımımın yaş ortalaması çok yüksek, Sakarya'da 120 dakikalık inanılmaz bir mücadeleden sonra burada kazanmaları, yine muhteşem mücadele verdiler. Rotasyon yapmak zorunda kaldık. Bir riskti bizim için. Ama ben bütün oyuncuların antrenman performansını gördükten sonra bir aile olduğumuza inandım ve bütün oyuncularımı kullanmaya karar verdim" dedi.



Rakipleri Bodrumspor'u da değerlendiren Arda Turan, "Bodrumspor'a da bir şey söylemek istiyorum. İsmet Ağabeyi çok severim. Çok iyi bir takım yapmış. Çok iyi mücadele ediyorlar. Play-off'a yakışan bir maç oldu. İlk raundun bir maçı önde bitirdik. Bodrum'da başka bir mücadelemiz var. Oyuncularıma çok inanıyorum ve güveniyorum. Finale giden taraf olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.



"BENİ İYİ HOCA YAPMAK İSTİYORLAR"



Arda Turan, sözlerine, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bu yana muhteşem reaksiyon veriyorlar. O kadar anlamaya çalışıyorlar, çok iyi antrenman yapıyorlar. Uygulatmak istediğim taktik kolay bir şey değil. Uzun zaman çalışmak, çok tekrar lazım. Biz istiyoruz ki, Avrupa'da uzun yıllar çalışılan sistemleri 2-3 günde, bir anda oyunculara empoze edelim. Kolay bir şey değil. Ama hepsini yavaş yavaş anlıyorlar ve cevap veriyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Beni sahiplendiler, beni çok iyi bir hoca yapmak istiyorlar. İletişimimiz çok iyi. Onlar özgürler ama sahaya geldiklerinde takım için her şeylerini vermeliler. Arkadaşlarına güvenmeliler. Onlarla gurur duyuyorum, inşallah Bodrum'da aynı mücadeleyi vereceğiz." ifadeleriyle devam etti.



GALATASARAY YORUMU



Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumlayan Turan, "Bu bir ekip işidir. Dursun Başkan'ı biz çok seviyoruz. Şundan dolayı seviyoruz, Dursun Başkan, Erden Ağabey ve yönetimle birlikte tekrardan camiasını birleştirdiler. Erden Ağabey'in bahsettiği sevgi hissiyatı hepimize geçiyor. Çok mutlu oldum camiam adına. Ben Eyüpspor Teknik Direktörüyüm ama Galatasaray benim evim, ruhum, büyüdüğüm yer. Her zaman Galatasaray'ıyım. Oyuncu kardeşlerim, muhteşem bir birliktelik yaşattılar. Onlarla gurur duyuyorum. Ama artık işleri bundan sonra başlıyor. Galatasaray'ın görevi, ülkeyi en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmektir. Ben inanıyorum ki, Dursun Başkanımız ve Erden Ağabey, Okan Ağabey'le beraber bu olacaktır." diye konuştu.



Arda Turan, son olarak maçı Dursun Özbek, Erden Timur, Acun Ilıcalı, Burak Yılmaz gibi isimlerin takip ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Bence oyuncularımdan kaynaklandı. Sakarya'da oynadıkları muhteşem performans, sonrasında Murat Özkaya bizim için çok değerli. Murat Özkaya çok değerli bir Galatasaraylı ama burada Eyüpspor'da ülke adına çok önemli bir futbol kültürü yaratmaya çalışıyor. Biz bir futbol kulübü yaratmak istiyoruz. Murat Özkaya, çok büyük emek veriyor. Bütün hepsi oyuncularımın ve onların diye düşünüyorum. Ben burada bir spor figürüyüm. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. İnşallah Eyüpspor'u ülkeye en güzel örnek kulüplerden biri yapmak istiyoruz." yanıtını verdi.