Arda Güler, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor!

İspanya La Liga'da Real Madrid dün akşam sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler de Mbappe'ye bir asist yaptı.



Arda Güler, Real Madrid formasıyla 75.kez saha çıkmış oldu. Böylece Fenerbahçe'ye 2 Milyon Euro (yaklaşık 100 milyon lira) bonus daha kazandırdı.



İYİ BAŞLANGIÇ YAPTI

Yeni sezona iyi başlayan genç yıldız, şu ana kadar çıktığı 20 maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.2023 yılının Temmuz ayında 20 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda'nın kontratında azami 10 milyon Euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.Buna göre oynadığı her 25 maç için Kanarya'nın kasasına 2 milyon Euro girecek.