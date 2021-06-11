Arda Güler'e büyük piyango! Fenerbahçe kampa götürecek...

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki Arda Güler'den beklentisi büyük... İlk kez A takım ile sezon açılışı yaşayacak olan Arda Güler için yönetim yeni hocadan da destek isteyecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'e büyük piyango! Fenerbahçe kampa götürecek...
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11 Haziran 2021 08:42
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayı Arda Güler, Topuk Yaylası kampına götürülüp ilk kez A takım düzeyinde sezon açılışı yaşayacak.

Bu yıl büyük bir sıçrama beklenen Arda için yönetimin de yeni teknik adamdan gelişimi için destek olmasını isteyecekleri öğrenildi. Sarı lacivertliler alttan gelen gençlere rol model olması için gelecek vadeden futbolcunun mutlak kazanılması isteniyor.

Arda sezon boyunca A takımla idmana çıkacak, zaman zaman U19 takımında forma giyecek. Bazı maçlarda da A takım kulübesinde oturup kupada ve ligde sorumluluk alacak.

HERKES SEFERBER

Gençlerbirliği'nden 200 bin liraya alınan De Bruyne hayranı genç oyuncunun en başarılı olduğu mevki 8 numara.

Hocalarının "Özgüveni ve tekniği yüksek, oyunu iki yönlü oynayabilen gelişmeye açık, karakterli bir genç" diye yorumladığı Arda'nın gelişimini doğru tamamlaması için yönetim ve altyapı seferber oldu.

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