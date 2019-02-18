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Arda Akbulut devleşti, transfer takibinde

İlk devreyi 2. sırada tamamlayan Trabzonspor 5 haftada sadece 1 kez kazandı. Karadeniz Fırtınası sahasında Alanyaspor'a yenilip 6. basamağa geriledi.

Kaynak: Fotomaç
Arda Akbulut devleşti, transfer takibinde
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18 Şubat 2019 13:05
 

Sezonun ilk yarısında müthiş bir futbol oynayan Trabzonspor, taraflıtarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Devreyi 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer "O sene bu sene" diyerek şampiyonluk şarkıları söylüyordu. Ancak ikinci devrede geride kalan 5 haftada sadece 1 kez kazandılar ve zirve yarışının çok uzağında kaldılar. Bunda hakemlerin Karadeniz Fırtınası'nı ciddi biçimde engellemesi de etken oldu.

YA İLK DÖRT YA DA KUPA

Trabzonspor dün de evinde Alanyaspor'a kaybetti. Bordo-mavililer, ligden Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir yara aldı. Kazansa ilk 4'e girecek olan Karadeniz Fırtınası, Alanyaspor mağlubiyetiyle 6. basamağa kadar geriledi. Trabzonspor sezon sonuna kadar hem ligde Avrupa kupaları için mücadele verecek hem de en kısa yol olan Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacak.

ARDA AKBULUT DAHA NE YAPSIN

Genç eldiven Arda dün kalesinde 2 gol görmesine rağmen iyi bir maç çıkardı. Trabzonspor'un G.Saray ile oynadığı maçın ardından Alanyaspor'a karşı da şans bulan 18 yaşındaki eldiven Efecan, Cisse ve Ozan Tufan'ın pozisyonlarında kalesinde adeta devleşti.

Avrupalı birçok scout tarafından mercek altına alınan Arda Akbulut, sezon sonuna kadar izlenmeye devam edecek. Basınsa ise Liverpool'un adı geçiyor



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