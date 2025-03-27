Antony: "Manchester United'da çok kötü şeyler yaşadım"

Ara transfer döneminde kiralık olarak Real Betis'e katılan Manchester United futbolcusu Antony, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Antony: 'Manchester United'da çok kötü şeyler yaşadım'
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27 Mart 2025 23:46
Ara transfer döneminde kiralık olarak Real Betis'e katılan Manchester United futbolcusu Antony, Manchester United'daki deneyimini ve Real Betis hakkındaki fikirlerini paylaştı. 

Brezilyalı oyuncu, Real Betis'e transfer olmanın kendisi için en iyi karar olduğunu söyledi: "Sevilla'da birçok şey bana Brezilya'yı hatırlatıyor. Güneş, yemekler, insanlar... Ülkemizden gelen biri için bunlar çok önemli." Antony, "Kendimi bulmam ve mutlu olmam gerekiyordu. Her gün, en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Manchester United'da çok iyi şeyler öğrendim ama aynı zamanda çok kötü deneyimler de yaşadım." sözlerini sarf etti. 

BETIS PERFORMANSI

Real Betis ile 11 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu için yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ilgilendiği söyleniyor.

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