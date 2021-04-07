Anthony Nwakaeme zinciri kırdı

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme uzun süredir tabelaya etki edemiyordu. Nijeryalı yıldız son olarak 7 maç önce Yeni Malatyaspor ağlarını havalandırmıştı. Ardından sessizliğe bürünen 31 yaşındaki futbolcu dün bu hasretine noktayı koydu.
Dakikalar 29'u gösterirken ceza sahasına koşu atan Anastasios Bakasetas'ı gördü. Müthiş ara pasıyla Yunan yıldızı topla buluşturdu. O da fileleri sarstı. Abdullah Avcı, 76. dakikada Anthony Nwakaem'yi kenara çekti. Yusuf Sarı'yı sahaya sürdü.
Dakikalar 29'u gösterirken ceza sahasına koşu atan Anastasios Bakasetas'ı gördü. Müthiş ara pasıyla Yunan yıldızı topla buluşturdu. O da fileleri sarstı. Abdullah Avcı, 76. dakikada Anthony Nwakaem'yi kenara çekti. Yusuf Sarı'yı sahaya sürdü.