Anthony Nwakaeme zinciri kırdı

Karadeniz temsilcisinde Anthony Nwakaeme uzun süredir tabelaya etki edemiyordu. Nijeryalı yıldız son olarak 7 maç önce Yeni Malatyaspor ağlarını havalandırmıştı.

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Anthony Nwakaeme zinciri kırdı
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07 Nisan 2021 13:07
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme uzun süredir tabelaya etki edemiyordu. Nijeryalı yıldız son olarak 7 maç önce Yeni Malatyaspor ağlarını havalandırmıştı. Ardından sessizliğe bürünen 31 yaşındaki futbolcu dün bu hasretine noktayı koydu.

Dakikalar 29'u gösterirken ceza sahasına koşu atan Anastasios Bakasetas'ı gördü. Müthiş ara pasıyla Yunan yıldızı topla buluşturdu. O da fileleri sarstı. Abdullah Avcı, 76. dakikada Anthony Nwakaem'yi kenara çekti. Yusuf Sarı'yı sahaya sürdü.



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