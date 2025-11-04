Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, sağ hamstring (arka uyluk) sakatlığı sonrası temaslı antrenmanlara çıkma izni aldı.



Edwards, 26 Ekim Pazar günü Indiana Pacers maçında sakatlanmıştı. Oyuncu, dönüş sürecindeki rehabilitasyon programına devam edecek olsa da henüz maçlarda forma giyemeyecek.



Yıldız guard, bu sezon oynadığı üç maçta 25.7 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakaladı.



Kariyerinde ilk altı sezonda en az 72 maçta forma giyen Edwards, son üç sezonda da 79 maçın tamamında oynayarak NBA'in en dayanıklı yıldızlarından biri olarak öne çıkmıştı.



