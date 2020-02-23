Antalyaspor'un yeni transferi, Fenerbahçe'ye karşı yok!

Süper Lig'in 23. haftasında Malatyaspor'a konuk olan Antalyaspor'da Sinan Gümüş, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber; Sporx.com
Antalyaspor'un yeni transferi, Fenerbahçe'ye karşı yok!
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23 Şubat 2020 14:33
Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Antalyaspor'da bir futbolcu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 26 ve 31. dakikalarında sarı kart gören Sinan Gümüş, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

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