Antalyaspor'un yeni transferi, Fenerbahçe'ye karşı yok!

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Antalyaspor'da bir futbolcu cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 26 ve 31. dakikalarında sarı kart gören Sinan Gümüş, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.
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Karşılaşmanın 26 ve 31. dakikalarında sarı kart gören Sinan Gümüş, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın