Antalyaspor'dan tepki: 'İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız'

Antalyaspor, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından kendilerine yönelik yapılan yorumlara cevap verdi.



İŞTE ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI



Medipol Başakşehir ile oynadığımız Süper Lig karşılaşması sonrası A Spor kanalında kulübümüz ve futbolcularımızla ilgili yapılan bazı yorumları hayretle izledik.



Özellikle A Spor kanalında, Selahattin Kınalı isimli yorumcunun, takımımızın onurlu mücadelesini 'teneke helva kıvamında' şeklinde yorumlayıp imalarda bulunması tahammül sınırımızı aşmıştır.



Tarafsız yorumculuktan ziyade holigan gibi yorum yapanların ülke futboluna verdiği zararın farkındayız.



Biz Antalyaspor'uz!!!



Adı hiçbir gün kirli işlere bulaşmamış, tertemiz bir kulübün fertleriyiz.

Şampiyonun ya da küme düşenin hangi takım olacağı, zerre umurumuzda değildir.



Biz, iğrenç fikirlerin mezesi değiliz, olmayacağız.



Kendimizden eminiz, taraftarımızdan başka kimseye hesap verme gibi bir düşüncemiz de yok.



Bizim, şehrimizin takımını Avrupa'ya taşıyıp Türk futboluna hizmet etmek gibi çok daha önemli işlerimiz varken sığ düşüncelerin içinde yer almamak en büyük dileğimizdir.



Adı geçen yorumcu hakkında hukuki işlemlerin en kısa sürede başlatılacağını kamuoyuna duyururuz.



