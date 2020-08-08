Antalyaspor'da Adis Jahovic için karar verildi

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Adis Jahovic için karar verildi.Adı Beşiktaş ve Başakşehir ile anılan Akdeniz ekibinin tecrübeli golcüsü Adis Jahovic, yönetim ile yaptığı görüşmede ayrılma talebini iletti. Ancak Kırmızı-Beyazlı ekip, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki santrforu göndermeyeceklerini belirtti.Makedon futbolcu, bu sezon 38 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.