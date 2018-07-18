Antalyaspor'a Vainqueur piyangosu! 3 milyon...

Antalyaspor'un orta saha oyuncusu için William Vainqueur'a Saint-Etienne'in ardından bir Fransız ekibi daha devreye girdi.
Antalyaspor'da geçen sezon sakatlık problemi yaşayan William Vainqueur'a Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse talip oldu.
Fransa basınında yer alan haberlere göre; Toulouse, Vainqueur transferi için Antalyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Roma'dan sezon başında Antalyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 20 maça çıktı.
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Antalyaspor'da geçen sezon sakatlık problemi yaşayan William Vainqueur'a Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse talip oldu.
Fransa basınında yer alan haberlere göre; Toulouse, Vainqueur transferi için Antalyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Roma'dan sezon başında Antalyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 20 maça çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın