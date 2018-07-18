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Antalyaspor'a Vainqueur piyangosu! 3 milyon...

Toulouse'un Antalyaspor'un yıldız futbolcusu William Vainqueur için 3 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Antalyaspor'a Vainqueur piyangosu! 3 milyon...
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18 Temmuz 2018 23:48
Antalyaspor'un orta saha oyuncusu için William Vainqueur'a Saint-Etienne'in ardından bir Fransız ekibi daha devreye girdi.

Antalyaspor'da geçen sezon sakatlık problemi yaşayan William Vainqueur'a Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse talip oldu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Toulouse, Vainqueur transferi için Antalyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Roma'dan sezon başında Antalyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 20 maça çıktı.

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