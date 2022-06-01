Antalyaspor, Yunus Mallı için devrede

Nuri Şahin yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran Antalyaspor, Trabzonspor'un gurbetçi yıldızı Yunus Mallı'nın peşinde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Yunus Mallı için devrede
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01 Haziran 2022 14:31
Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yunus Mallı, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'la görüşüyor.

Nuri Şahin yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran Güney ekibi, gurbetçi yıldızın peşinde. Trabzonspor'la 1 yıl kontratı kalan 30 yaşındaki 10 numaranın, Süper Lig 'den başka teklifler de almasına rağmen Antalyaspor'a sıcak baktığı belirtildi.

Büyük umutlarla geldiği Trabzon'da beklediği şansı bulamayan Yunus, şampiyonluk serüveninde 7 lig maçında toplam 49 dakika sahada kaldı. 

 

 

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