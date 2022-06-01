Antalyaspor, Yunus Mallı için devrede

Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yunus Mallı, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'la görüşüyor.
Nuri Şahin yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran Güney ekibi, gurbetçi yıldızın peşinde. Trabzonspor'la 1 yıl kontratı kalan 30 yaşındaki 10 numaranın, Süper Lig 'den başka teklifler de almasına rağmen Antalyaspor'a sıcak baktığı belirtildi.
Büyük umutlarla geldiği Trabzon'da beklediği şansı bulamayan Yunus, şampiyonluk serüveninde 7 lig maçında toplam 49 dakika sahada kaldı.
Nuri Şahin yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran Güney ekibi, gurbetçi yıldızın peşinde. Trabzonspor'la 1 yıl kontratı kalan 30 yaşındaki 10 numaranın, Süper Lig 'den başka teklifler de almasına rağmen Antalyaspor'a sıcak baktığı belirtildi.
Büyük umutlarla geldiği Trabzon'da beklediği şansı bulamayan Yunus, şampiyonluk serüveninde 7 lig maçında toplam 49 dakika sahada kaldı.