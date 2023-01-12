Antalyaspor'un hedefi Sehic

Ruud Boffin'in futbolu bırakma kararı alması, Alperen Uysal'ın da beklentileri karşılayamaması sebebiyle kaleci transferini ilk sıraya koyan Antalyaspor'un en önemli hedefi belli oldu. Listesinde pek çok ismi barındıran Kırmızı-Beyazlılar, Konyaspor'dan Ibrahim Sehic'i kadrosuna katmak istiyor. Yeşil-Beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 34 yaşındaki file bekçisini devre arasında renklerine katmayı hedefleyen Antalyaspor, girişimlere de başladı.



TRANSFERE SICAK BAKIYOR



2020-2021 sezonundan bu yana Konyaspor kalesini koruyan Boşnak eldivenin takımından ayrılmak istediği öğrenildi. Alacaklarına karşılık Yeşil-Beyazlılarla yollarını ayırmak isteyen deneyimli kalecinin, Antalyaspor'da forma giymeye de sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.



TÜRKİYE'DE 150 MAÇ



2018-2019 sezonunda Erzurumspor'a transfer olarak Süper Lig'le tanışan Sehic, Türkiye'de tam 150 maça çıktı. 2.5 sezondur Konyaspor formasını giyen Sehic, Yeşil-Beyazlılarla 84 maça çıkarken, kalesinde toplam 100 gol gördü. 28 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.



ALTENATİFİ DE HAZIR



Antalyaspor'un kaleci listesinde Polonyalı eldiven Rafal Gikiewicz de bulunuyor. Almanya ligi Bundesliga'da Augsburg forması giyen 35 yaşındaki file bekçisinin transfer olasılığının ise düşük olduğunu belirtildi. Alternatif isimler arasında son sıralarda yer alan 35 yaşındaki kaleci, bu sezon Bundesliga'da 11 maçta ter döktü. Deneyimli eldivenin Augsburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. (Lider Gazetesi)





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