Antalyaspor sahasında galibiyete hasret kaldı

Ligde en son ki iç saha galibiyetini 31. haftada BB Erzurumspor karşısında 3-1'lik skorla elde eden teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, ardından sahasında oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor sahasında galibiyete hasret kaldı
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03 Mayıs 2021 13:08
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 7'nci iç saha mağlubiyetini 39. haftada Göztepe maçında yaşadı.

Ligde en son ki iç saha galibiyetini 31. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 3-1'lik skorla elde eden teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ardından sahasında oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Akdeniz ekibi, 33. haftada Demir Grup Sivasspor'a 4-2, 35. haftada Çaykur Rizespor'a 3-2, 37. haftada Galatasaray'a 1-0, 39. haftada Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Göztepe mağlubiyetiyle bu sezon yedinci iç saha yenilgisini alan ve 39. haftada 43 puanda kalan kırmızı-beyazlılar, 40. haftada 8 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Ligde 41. haftayı bay geçecek olan Antalyaspor, 2020-2021 sezonunu 42. haftada 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak. 

 


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