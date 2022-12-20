Antalyaspor, Haji Wright ile turu geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Antalyaspor, evinde Manisa FK'yı Haji Wright'ın penaltıdan attığı gol ile 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Haji Wright ile turu geçti
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20 Aralık 2022 18:55
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor ile Levent Eriş'in ekibi Manisa FK karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 77. dakikada Haji Wright'ın penaltıdan kaydettiği gol ile geldi.

Bu sonuçla beraber Antalyaspor adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken, Manisa FK 5. turda turnuvaya veda etmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

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