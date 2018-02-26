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Antalyaspor deplasman beraberliğinden memnun

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda berabere kalan Antalyaspor skordan memnun. Kulübün Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı: "Osmanlıspor deplasmanına 3 puan için gittik ancak olmadı. Deplasmanda alınan bir puan da iyidir"

Kaynak: AA
Antalyaspor deplasman beraberliğinden memnun
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26 Şubat 2018 11:39
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Osmanlıspor maçında aldıkları bir puanın iyi olduğunu söyledi.

Arıcı, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor karşısına, sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Zeki Yıldırım ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Deniz Kadah ve ayağında ödem oluşan Johan Djourou'dan yoksun bir kadroyla çıktıklarını belirtti.

Karşılaşmada futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Arıcı, "Osmanlıspor deplasmanına 3 puan için gittik ancak olmadı. Deplasmanda alınan bir puan da iyidir. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Demir Grup Sivasspor karşısında mutlak üç puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

Arıcı, Sivasspor karşısında desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, taraftarlara stadı doldurmaları çağrısında bulundu.

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