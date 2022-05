Antalya ekiplerinden başarılı sezon...

Süper Lig'de son 2 haftaya gelindiğinde şampiyon Trabzonspor olurken, küme düşecek takımlar da netleşti. Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Rizespor küme düşerken, Avrupa kupalarını hedefleyen takımlar arasında ise kıyasıya bir mücadele devam ediyor.



Şampiyon Trabzonspor ile birlikte Fenerbahçe'nin gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması kesinleşti. 3. basamakta yer alan Konyaspor ile birlikte Başakşehir de vize alabilmek için gün sayarken, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor de Avrupa kupalarına katılma şanslarını sürdürüyor.

ANTALYA TAKIMLARI İLK KEZ



Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek 5 kontenjan için Türkiye Kupası'nda finale kalan Sivasspor ve Kayserispor ile birlikte 9 takımın adı geçerken, bunlardan iki tanesinin Antalya takımı olması, Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Süper Lig'de birlikte 6. sezonunu geçiren Antalyaspor ile Alanyaspor, ilk kez son 2 haftaya girilirken, Avrupa heyecanı yaşıyor. İlk 4 takımın direkt Avrupa kupalarında mücadele edeceği Süper Lig'de Türkiye Kupası'nı alacak ekip de Avrupa için vize alacak. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından puan avantajları sebebiyle Konyaspor ile Başakşehir'in 3. ve 4. sıra için önemli bir şansı ellerinde tutarken, Antalyaspor ile Alanyaspor'un da arasında yer aldığı 3 takım 4'üncü sıra için şansını sonuna kadar sürdürecek.



TEK YOL 4'ÜNCÜLÜK



Trabzonspor ve Alanyaspor'un Türkiye Kupası'nda finale kalamadığı için sezonu 5'inci sırada tamamlayacak takım Avrupa'ya gidemeyecek. Tek yol olarak 4'üncülüğün görüldüğü Avrupa için Alanyaspor, Antalyaspor'a göre daha şansı durumda. 3'üncü sıradaki Konyaspor ile 6, 4'üncü sıradaki Başakşehir ile 3 puan fark bulunan Alanyaspor, her iki takımı da geçme şansını elinde tutuyor. İkili averajda her iki takımdan da üstün olan Turuncu-Yeşilliler, son iki haftada Konyaspor'dan 6 ya da Başakşehir'den ise 3 puan fazla alması Avrupa için yeterli olacak.



ANTALYASPOR'UN İŞİ MUCİZELERE KALDI



Son 3 haftaya kadar Avrupa için 5'inciliği kovalayan Antalyaspor'un hesaplarını Trabzonspor bozdu. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde 5'inciliği alarak Avrupa'ya gitmeyi amaçlayan Antalyaspor, Bordo-Mavililerin elenmesiyle bu şansını kaybetti. Başakşehir, Alanyaspor ve Karagümrük'ü son 2 haftada geride bırakması gereken Antalyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray'ı yenmek zorunda. Kırmızı-Beyazlıların son 2 haftada 6 puan alması halinde Başakşehir'in tüm maçlarını kaybetmesi ve ikili averajda eşit oldukları için aradaki 13 averajlık farkı kapatması gereken Antalyaspor'un aynı süreçte Karagümrük'ten 1, Alanyaspor'dan ise 3 puan fazla toplaması gerekiyor. Akrep, ikili averajda her iki takımdan da iyi durumda bulunuyor. Puan durumunda Antalyaspor'un üzerinde yer alan Beşiktaş, ikili averajda Başakşehir'in gerisinde olduğu için Avrupa şansı bulunmuyor.



AKREP KIL PAYI KAÇIRDI



Antalyaspor ile Alanyaspor, 2016-2017 sezonundan bu yana aynı anda Süper Lig'de yer alırken, bir sezon hariç tamamında bir takımla Antalya'ya Avrupa kupası heyecanı yaşattı. 2016-2017 sezonunda Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki Antalyaspor, Rıza Çalımbay önderliğinde kulübün puan rekorunu kırarak sezonu 5. sırada tamamlarken, Avrupa kupalarına katılma şansını kıl payı kaçırdı. Son 2 haftaya Avrupa şansıyla giren Antalyaspor, sezonu 58 puanla 5. sırada tamamlayarak Türkiye Kupası finalinde Başakşehir – Konyaspor finaline gözlerini çevirdi. Başakşehir'in kupayı kazanması halinde Avrupa Ligi'ne gidecek Antalyaspor'un hayallerine penaltı atışları sonucu Konyaspor son verdi.



2 SEZONDA ALANYASPOR ÖNE ÇIKTI



2017-2018 ile 2020-2021 sezonlarında her iki Antalya takımı da son 2 haftaya gelinirken Avrupa şansını elinde tutamazken, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Hasan Çavuşoğlu başkanlığındaki Alanyaspor umutlu girdi. 2019-2020 sezonunda Ligi ikinci bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı da almasıyla lig kontenjanından Avrupa'ya giden Alanyaspor, tarihinde ilk kez yurtdışında Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.



