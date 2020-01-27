Ankaragücü'nde yeni teknik direktör açıklandı

Ankaragücü, teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Ankaragücü'nde yeni teknik direktör açıklandı
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27 Ocak 2020 20:14
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

 

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