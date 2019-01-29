Ankaragücü'nde Olcay Şahan sesleri!

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 19 haftasında 30 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da geçtiğimiz ay kadro dışı kalan Olcay Şahan hakkında sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.Tecrübeli futbolcu için Ankaragücü'nün devrede olduğu belirtildi. Başkent ekibinin bordo-mavili takımla iletişime geçtiği öğrendildi.Daha önce yapılan teklifleri, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" diyerek geri çeviren 31 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl cevap vereceği de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.