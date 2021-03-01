Ankaragücü'nde Galatasaray hazırlığı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas, teknik, taktik ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.



Tedavisi sonrası kendisi için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam eden Atakan Çankaya dışında tüm futbolcular, antrenmanda yer aldı.



Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Joseph Paintsil, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



