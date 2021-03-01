Ankaragücü'nde Galatasaray hazırlığı

Ankaragücü, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA
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Ankaragücü'nde Galatasaray hazırlığı
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01 Mart 2021 21:56
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas, teknik, taktik ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Tedavisi sonrası kendisi için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam eden Atakan Çankaya dışında tüm futbolcular, antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Joseph Paintsil, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



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