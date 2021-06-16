Angelo Sagal, Gaziantep FK'ya transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Angelo Sagal, Gaziantep FK'ya transfer oldu
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16 Haziran 2021 18:07
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.

Sagal, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ve Emrah Özdağlı'nın da katıldığı imza töreninde, kendisini bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.


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