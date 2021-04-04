Anadolu Efes, deplasmanda 19 sayı farkla kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'i ağırladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, deplasmanda 19 sayı farkla kazandı!
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04 Nisan 2021 23:47
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 95-76 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor Peters, Can Maxim Mutaf ve Munford ile rakibini adeta 3 sayı yağmuruna tutarak 5. dakikada çift haneli fark yakaladı: 20-9. Anadolu Efes, rakibinin yüksek yüzdeyle atışlarına aynı şekilde karşılık vermeye çalışsa da Peters ile etkili olmaya devam eden Bursa temsilcisi, 8. dakikada üstünlüğünü (30-19) korudu. Savunmada sistem değişikliğine giderek daha yakın temaslı oynayan Anadolu Efes, Pleiss ve Moerman ikilisiyle de hücumda etkili olunca farkı eritti ve ilk çeyrek 33-31 Frutti Extra Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe Metin Türen'in 3 sayılık, Birkan Batuk'un ise turnikesiyle başlayan yeşil-beyazlılar, 12. dakikada skoru 38-31'e getirdi. Rakibi karşısında daha sabırlı hücum eden Anadolu Efes, Anderson ve Doğuş Balbay'ın set hücumlarıyla sayılar bularak 23. dakikada skoru eşitledi: 38-38. Bu dakikadan itibaren etkili oyunu daha da arttıran konuk ekip, soyunma odasına 51-48 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Ahmet Buğrahan Tuncer'in dış isabetliyle farkı 6'ya (48-54) çıkardı. Moerman ve Pleiss'in de devreye girmesiyle oyundaki kontrolü eline alan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 52-62. Özellikle boyalı alanı iyi kullanan Anadolu Efes, final periyoduna 16 sayı farkla önde girdi: 59-75.

Son çeyrekte Frutti Extra Bursaspor direnç göstererek farkı zaman zaman tek hanelere indirse de rakibine dönüş şansı tanımayan Anadolu Efes, parkeden 95-76 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Sinem Tetik

Frutti Extra Bursaspor: Munford 16, Peters 20, Oğuz Savaş 7, Can Maxim Mutaf 5, Bircevic 8, Ömer Can İlyasoğlu 5, Tevfik Akdamar, Birkan Batuk 5, Ender Arslan, Metin Türen 10

Anadolu Efes: Erten Gazi 2, Dzanan Musa 8, Moerman 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 16, Pleiss 22, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 4, Tolga Geçim 7, Anderson 11, Dunston 4

1. Periyot: 33-31

Devre: 48-51

3. Periyot: 59-75

5 faulle çıkan: 36.03 Birkan Batuk (Frutti Extra Bursaspor)



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