Ampute Milli Takımımız, Haiti karşısında

Ampute Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında bugün Haiti'yle karşılaşacak.

Haber; TFF, Fotoğraf; AA
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Ampute Milli Takımımız, Haiti karşısında
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03 Ekim 2022 13:19
Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında bugün Haiti'yle karşılaşacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 Nolu sahada oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

İlk iki maçında gol yemeden +8 gol averajıyla 6 puan toplayan Millilerimiz, Dünya Kupası'nda Son 16'yı garantilemişti.

Ay-Yıldızlılar, aynı puana sahip olan ve +9 gol averajı bulunan Haiti karşısına grup lideri olma hedefiyle çıkacak. A Grubu'nun diğer maçında Riva'da saat 12.30'da Fransa ile Liberya karşı karşıya gelecek.

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