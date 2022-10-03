Ampute Milli Takımımız, Haiti karşısında

Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında bugün Haiti'yle karşılaşacak.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 Nolu sahada oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



İlk iki maçında gol yemeden +8 gol averajıyla 6 puan toplayan Millilerimiz, Dünya Kupası'nda Son 16'yı garantilemişti.



Ay-Yıldızlılar, aynı puana sahip olan ve +9 gol averajı bulunan Haiti karşısına grup lideri olma hedefiyle çıkacak. A Grubu'nun diğer maçında Riva'da saat 12.30'da Fransa ile Liberya karşı karşıya gelecek.





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