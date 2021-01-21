Altınordu'dan Recep Aydın atağı

Altınordu, Bursaspor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı.



Bursa Olay gazetesinde yer alan habere göre; Sosyal medya hesabından Bursaspor'a veda eden Recep'le dirsek temasında olan İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncuya resmi sözleşme imzalatmayı planladığı ifade edildi.



Daha önce 2018-19 sezonu öncesi Altınordu ile anlaşma aşamasına gelip imza atmaktan vazgeçen Recep'in bu kez kırmızı-lacivertli takıma katılmak istediği bildirildi. İttifak Holding Konyaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 46 maçta 5 gol, 1'inci Lig'de 215 maçta 29 gol attı.



