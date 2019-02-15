  •  
    "F.Bahçe'de oynarken çok zevk aldım ancak.."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!
  •  
    Oğuzhan'ın transferdeki YENİ sürpriz rotası belli!
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!
  •  
    "G.Saray'ı bu transferde açık açık kandırmışlar!"

Altınordu'dan bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kaynak: DHA
Altınordu'dan bakan Kasapoğlu'na ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2019 16:02
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, makamında ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Nisan ayında düzenlenecek 6'ncı Uluslararası U12 İzmir Cup'a davet etti.

Ziyarete İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik ederken, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundular. Başkan Özkan, Bakan Dr. Kasapoğlu'na üzerinde geçmişten bugüne Altınordu armalarının bulunduğu özel çerçeveyi hediye etti.

Bakan Kasapoğlu'na U12 İzmir Cup hakkında bilgiler aktaran kulüp başkanı Özkan, "Avrupa'nın 12 yaş kategorisindeki en önemli turnuvaları arasında yer alıyor. 5-7 Nisan tarihlerinde organize edeceğimiz turnuvada bu yıl 72 takım var. Milan, Ajax, Benfica, Chelsea, Monaco, Manchester City, Leicester City, Marsilya, Parma, Porto, Marsilya ve Lazio gibi Avrupa'nın en ünlü kulüplerini konuk edeceğiz. Turnuvada ülkemizden de 24 takım bu heyecana ortak olacak. Bize her zaman destek veren sizleri de bir kez daha aramızda görmekten büyük onur duyarız" dedi.

MEHMET KASAPOĞLU: İZMİR CUP, ÖNEMLİ BİR MARKA
Bakan Mehmet Kasapoğlu da 6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ın çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizerek, "İzmir Cup, çocuklarımızın uluslararası deneyimlerinin artması, farklı kültürleri tanıması ve futbol sayesinde sosyalleşmesi açısından çok değerli bir marka. Böylesine bir turnuvayı sürekli büyüterek 72 takıma kadar çıkarmak kolay iş değil. Altınordu Kulübü ve Başkan Seyit Mehmet Özkan, önemli bir misyon üstleniyor. Nisan ayında çocuklarla birlikte olmayı çok istiyorum" diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için