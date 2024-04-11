Altınordu garanti peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Diyarbekirspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, pazar günü Van Spor FK deplasmanında galip gelmesi halinde bitime 3 hafta kala kümede kalmayı garantileyecek.



Grupta son 3 sırada yer alan Adıyaman FK, Bursaspor ve Kırşehir FSK lige veda ederken, küme düşecek 4'üncü ve son takım olmaktan bir an önce kurtulmayı hedefleyen Altınordu hedefine varmaya çok yaklaştı.



Düşme hattındaki 29 puanlı Zonguldak Kömürspor'un 9 puan üstünde yer alan 38 puanlı İzmir temsilcisi, Van deplasmanında kazanırsa diğer sonuçlara bakmaksızın kümede kalışını ilan edecek. Kırmızı-lacivertliler, son 3 haftaya ikili averajda üstün olduğu Zonguldak Kömürspor'la arasındaki 9 puanlık farkı koruyarak girmek istiyor. Altınordu bu hafta yenilse bile Zonguldak Kömürspor da kaybederse lige tutunacak.





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