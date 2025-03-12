Altekma voleybol takımında Avrupa hesapları

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala play-off'u garantileyen İzmir temsilcisi Altekma, tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor.



İzmir ekibi, "son topa kadar mücadele" sloganıyla oynadığı 23 lig maçından 12 galibiyetle ayrıldı.



Gösterdiği performansla 37 puan alan ve sıralamada 7. basamakta kendine yer bulup play-off'u garantileyen Altekma, sezonun son maçında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



Altekma, ligde play-off'a kalma başarısını elemelerde de sürdürerek Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor.



- "İlk eşleşmeden galibiyetle çıkmamız gerekiyor"



Başantrenör Ömer Tok, AA muhabirine geçirdikleri iyi senenin meyvesini play-off'taki başarıyla toplamak istediklerini söyledi.



Avrupa kupaları motivasyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Tok, "Başladığımız nokta ile geldiğimiz noktada hem bireysel hem de takımın kurgusu anlamında ciddi fark var. Bugün sayı ve istatistik olarak hem servis kalitemiz hem de karşılama kalitemiz çok yukarı çıktı. Bunun da meyvelerini yiyoruz. Bu gelişimi görmek beni çok motive ediyor. Çok mutluyum. Play-off'taki ilk eşleşmeden galibiyetle çıkmamız gerekiyor. Orayı atlatınca Balkan, sonrasında ise Avrupa ligi olacak. Bu başarı da kulüp tarihinde ilk olacak."



- "Avrupa kupasına gitme hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz"



Oyunculardan Bertuğ Öndeş de lig bitmeden play-off'a kalmayı garantilemiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini anlatan Bertuğ Öndeş, "Avrupa yolunda önümüzde önemli bir maç var. Kendimizi deneyeceğiz. İyi performans sergileyip play-off'a daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Sıralamadaki derecemizi de yükseltmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bertuğ Öndeş, henüz play-off eşleşmelerinin belli olmadığına değinerek "En iyi şekilde mücadele edip Avrupa kupasına gitme hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.



Sezon başından beri play-off'a kalmayı amaçladıklarını aktaran Cafer Kirkit ise şu değerlendirmeyi yaptı.



"Çok güzel antrenman yapıp, iyi çalıştık. Kulüp tarihimizde de ikinci kez oluyor play-off. Onun için de çok mutluyuz. Burada ne kadar başarılı olursak ona göre hangi kupaya gideceğimiz belli olacak."



